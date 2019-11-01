كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات لواشنطن.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين في البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين مشتبه بهما في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وفقا لمسؤولين عسكريين في اليابان وكوريا الجنوبية، منهيين فترة هدوء استمرت نحو شهر في التجارب بعد توقف محادثات نزع السلاح النووي.

وكانت الإطلاقات، التي حددتها السلطات اليابانية على أنها صواريخ باليستية محتملة، هي الأولى منذ يوم واحد من المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية انتهت دون اتفاق في 5 أكتوبر في السويد.

وقلل المسؤولون الأمريكيون من إطلاق الصواريخ السابق هذا العام، قائلين إنها أسلحة قصيرة المدى.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مهلة نهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن، وفي بيان صدر يوم الأحد قالت كوريا الشمالية، إنه سيكون من الخطأ بالنسبة للولايات المتحدة أن تتجاهل هذا الموعد النهائي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بتقارير إطلاق صاروخ كوري شمالي، ونحن نواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في اليابان وكوريا الجنوبية".

وقال محللون، إن عمليات الإطلاق تؤكد على مدى توتر الوضع بعد ثلاثة اجتماعات بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - اتصال رفيع المستوى غير مسبوق بين الدول - فشلت في التوصل إلى أي اتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

تم إطلاق مشروعين

تم إطلاق أول صاروخين مجهولين الخميس، في الساعة 4:35 مساءً بالتوقيت المحلي (0735 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة فيونجان الجنوبية في وسط كوريا الشمالية، حسبما قال رؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في سلسلة من البيانات، وتم اكتشاف قذيفة ثانية في الساعة 4:38 مساء (0738 بتوقيت جرينتش).

وقد قطعت المقذوفات ما يقدر بـ370 كيلومترًا (230 ميلًا) ووصلت إلى ارتفاع 90 كم (56 ميلًا)، وفقًا لما قالته JCS، واصفة إياها بـ"المدى القصير".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان: "الكائنات التي يبدو أنها صواريخ باليستية أطلقت من كوريا الشمالية." "لم يهبطوا داخل أراضينا".

ونشرت قاعدة جوية أمريكية في ميساوا، على بعد 1130 كيلومتراً (700 ميلاً) إلى الشمال من طوكيو، "حالة تأهب صاروخي في العالم الحقيقي" وحثت الأفراد على البحث عن ملجأ، قبل أن يصدروا لاحقًا "كل شيء واضح".

ويوم الأربعاء، نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر عسكري لم يكشف عن اسمه قوله إن تحركات قاذفات القنابل الناقلة (TEL)، التي تستخدم لإطلاق الصواريخ، قد تم اكتشافها في كوريا الشمالية.

وعقد مجلس الأمن القومي لكوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا بعد الإطلاق يوم الخميس، وأعرب عن قلقه بشأن ما أطلق عليه "المقذوفات قصيرة المدى".

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وقال كيم دونج يوب، وهو ضابط سابق في البحرية يدرس في جامعة كيونجنام في سيول، إن الإطلاقات يمكن أن تكون ما يسمى "بإطلاق النار التجريبي" لنظام متعدد الصواريخ تم تطويره مؤخرًا، بهدف ضبط النظام بالكامل إنتاج.

تصاعد التوتر

حدثت الإطلاقات في اليوم الذي حضر فيه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إين جنازة والدته، التي توفيت يوم الثلاثاء.

وقال مكتب مون، في رسالة سلمت عبر قرية بانمونجوم الحدودية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم عن "تعازيه العميقة" و"عزاءه" في خسارة مون.

وتهدأت العلاقات بين الكوريتين منذ سلسلة من اللقاءات الشخصية بين مون وكيم في العام الماضي، ويبدو أن مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة توقفت.

وقالت كوريا الشمالية يوم الأحد، إنه لم يحدث تقدم في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

واختبرت كوريا الشمالية عدة تصميمات صاروخية جديدة هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي جديد أطلقته غواصة أطلقت من منصة في البحر يوم 2 أكتوبر.

وتقول إن الصواريخ ضرورية للدفاع ضد الطائرات الحربية والأسلحة الجديدة، التي حصلت عليها كوريا الجنوبية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-35 المتطورة.

كما اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمواصلة سياساتها العدائية، بما في ذلك التدريبات العسكرية.

ويوم الاثنين، بدأت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية السنوية للهوكوك، والتي تقول إنها للدفاع عن النفس.

وغير أن وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية انتقدت بشدة التدريبات باعتبارها ممارسة لغزو كوريا الشمالية، وقالت إن "من دعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية يقودون الموقف إلى أقصى الحدود".

وقال خبراء إن العديد من الصواريخ الجديدة التي اختبرت هذا العام من قبل كوريا الشمالية مصممة للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي المنتشرة في كوريا الجنوبية واليابان.

