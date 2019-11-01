كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لن نتسامح مع تهديدات الأمن القومي في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول صيني بارز، اليوم الجمعة، بعد اجتماع لبكين، أن الصين لن تتسامح مع التحديات، التي تكمن وراء خلاصة "دولة واحدة ونظامان"، التي تحكم هونج كونج أو الانفصالية أو تهديدات الأمن القومي هناك.

وتمثل الأشهر الخمسة الماضية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المستعمرة البريطانية السابقة أكبر تحد شعبي لحكومة الرئيس شي جين بينغ منذ توليه القيادة في أواخر عام 2012.

وتعهد الحزب الخميس، بضمان استقرار هونج كونج، بعد اجتماع مغلق استمر أربعة أيام لكبار قادة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين، مما يشير إلى أهميته بالنسبة للحزب المهووس بالاستقرار.

وأن ما بدأ كمعارضة لمشروع تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن قد نما ليصبح حركة مؤيدة للديمقراطية ضد ما يعتبر قبضة بكين المشددة على المركز المالي الآسيوي، والتي يقول المحتجون إنها تقوض صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي وعدت بها هونج كونج أعدتها إلى الصين في عام 1997، وضمان الحريات غير موجودة في الصين القارية.

وفي حديثه للصحفيين حول نتائج تلك الجلسة الكاملة، قال مسؤول البرلمان شين تشونياو، إن هونج كونج كانت "بالطبع" موضوعًا مهمًا في الاجتماع، الذي يجمع حوالي 370 مسؤولًا، من شي إلى أسفل.

وأكد شين، رئيس القانون الأساسي، أن "دولة واحدة" هي أساس "نظامين"، وسيدعم الحزب حكومات المناطق الإدارية الخاصة - بما في ذلك ماكاو - لتعزيز جهودها في مجال إنفاذ القانون. لجنة اللجنة الدائمة بالبرلمان.

والقانون الأساسي هو دستور هونغ كونغ المصغر الذي يحكم علاقاتها مع بكين.

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وأضاف شين، أنه يتعين على مجتمع هونج كونج وماكاو، وخاصة الموظفين المدنيين والشباب، تحسين "روحهم الوطنية" ومعرفتهم بتاريخ الصين وثقافتها.

وقال أيضًا، باختصار، سنواصل تحسين نظام الحكومة المركزية لممارسة السلطة الإدارية الكاملة على المناطق الإدارية الخاصة وفقًا للدستور والقانون الأساسي.

وأوضح سيقوم الحزب "بحزم بحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية، وحماية الازدهار والاستقرار طويل الأجل لهونج كونج وماكاو، ولن يتسامح مع أي تحديات في النهاية من" دولة واحدة ونظامان.

وبين أن الحزب "لن يتسامح مع أي عمل لتقسيم البلاد أو تعريض الأمن القومي للخطر، ويمنع بقوة واحتواء القوى الخارجية من التدخل في شؤون هونج كونج وماكاو والقيام بأنشطة انفصالية أو تخريبية أو التسلل أو أنشطة مدمرة".

ولم يقدم تفاصيل عن أي خطوات سياسية قد تتخذها بكين.

وتنكر الصين التدخل في هونج كونج واتهمت الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المتاعب.

ونشرت الصين بهدوء أيضا أكثر من الضعف قوات الأمن في البر الرئيسي في هونج كونج، وفقا للمبعوثين الأجانب والمحللين الأمنيين، في خطوة مثيرة من قبل بكين للتحضير لاحتمال تفاقم الاضطرابات.

