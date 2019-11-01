أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات الهالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.
ونقل موقع “الإندبندنت”، عن مدير شرطة المقاطعة قوله، إن “قسم شرطة أوريندا يتعامل مع حوادث إطلاق نار متعددة. التحقيق جارٍ، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقا”.
وأفادت قناة NBC بأن إطلاق النار وقع خلال حفلة هالوين، حيث تم نقل عدد من الأشخاص المشاركين في الحفلة إلى المستشفيات، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 أشخاص قتلوا في الحادث.
ويأتي إطلاق النار أياما بعد حادثة مشابهة في مدينة لونغ بيتش بكاليفورنيا، التي قتل فيها 3 أشخاص وجرح 9 آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر رعب حقيقي.. سقوط قتلى في إطلاق نار أثناء حفلة هالوين بكاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.