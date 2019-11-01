مواهب “السكي” في العرائش تشكو الإهمال في المدينة وغياب فضاءات للممارسة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

يعاني عشاق رياضة التزحلق على اللوح “السكي” في مدينة العرائش من غياب مرافق وفضاءات يمارسون فيها رياضتهم المفضلة.

وقابل “اليوم24” مجموعة من الشباب المولع برياضة “السكي”، الذين تحدثوا بنوع من الحسرة على الإهمال الذي تشهده هذه الرياضة من طرف المسؤولين في المدينة.

وطالب مواهب رياضة التزحلق على اللوح، في تصريحات لـ”اليوم24″، المسؤولين في مدينة العرائش بتوفير فضاءات، تمكنهم من ممارسة رياضتهم المفضلة في ظروف جيدة.

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وأكد أحد المتيمين برياضة “السكي” أنه، ورفاقه يدخلون في صراعات مع المواطنين أثناء ممارستهم لهذه الرياضة في شوارع العرائش، وذلك بسبب افتقارهم لفضاء يقصدونه لممارسة هوايتهم المفضلة.

وأشار المتحدث نفسه إلى معاناته وزملائه من النظرة السلبية لسكان المدينة تجاه رياضة “السكي”، إذ يطالبونهم بممارسة رياضة أخرى على غرار كرة القدم، أو السلة، متسائلا عن الأسباب، التي تدفع المسؤولين إلى توفير ملاعب القرب لهذه الرياضات، وعدم تشييد الملاعب ذاتها لرياضة التزحلق على اللوح.