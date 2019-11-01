تركيا تسلم 18 مقاتلًا سوريًا بعد التنسيق مع روسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت وزارة الدفاع التركي، مساء يوم الخميس، "إن تركيا سلّمت 18 مقاتلًا يُعتَقد أنهم من قوات الحكومة السورية، بعد احتجازهم في شمال شرق سورية قرب الحدود التركية في وقت سابق هذا الأسبوع".

ولم تُحدّد الجهة، التي سُلِّم إليها المقاتلون بعد، لكنّها قالت إنه تم ”بالتنسيق مع سلطات روسيا الاتحادية“. وتأتي هذه الخطوة قبل البدء المقرّر اليوم، الجمعة، للدوريات العسكرية المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال شرق سورية قرب الحدود.

وقالت وزارة الدفاع على "تويتر"، في وقت متأخر يوم الخميس، إن "الرجال الثمانية عشر جرى احتجازهم خلال عمليات جنوب شرقي بلدة رأس العين السورية في 29 أكتوبر تشرين الأول".

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وتقع رأس العين، داخل المنطقة التي استهدفتها تركيا في الهجوم، الذي شنّته في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر، بالتعاون مع قوات من المعارضة السورية بهدف إرغام وحدات حماية الشعب الكرديّة على الابتعاد عن الحدود.

واتّفقت أنقرة وموسكو، الأسبوع الماضي، على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى عمق 30 كيلومترًا جنوبي الحدود داخل سورية. وأبلغت روسيا تركيا بأن وحدات حماية الشعب غادرت المنطقة خلال المهلة المحددة والتي كانت 150 ساعة.