هوس التقليد: "شاومي" تستنسخ ساعات "أبل" الذكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجهز شركة التكنولوجيا الصينيّة "شاومي"، خلال أقل من أسبوع، لإطلاق أول ساعة ذكية من إنتاجها، لكنها تبدو وفقًا لصورها التشويقية، التي نشرتها الشركة، أنها تستنسخ تصميم ساعة "أبل" الذكية.

يشار أن "شاومي" بدأت طريقها في سوق الهواتف الذكية منذ سنوات، واستطاعت بناء ناجحها من خلال استنساخ تصميم هواتف آيفون من "أبل" بنظام "أندرويد" وبسعر أرخص، لتجذب كل من مستخدمي "أندرويد" المعجبين بتصميم "آيفون" ومن لا يملكون ثمن هواتف الشركة الأميركية، ويبدو أن "شاومي" تعاود كرتها هذه المرة من بوابة الساعات الذكية.

الصور التشويقية (موقع شاومي)

وتستعد "شاومي" إطلاق أول ساعة ذكية من إنتاجها يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" فيديو وصورًا تشويقية للساعة، التي تأتي مع تصميم مستطيل، وتاج دائري. ولكن هناك اختلاف بسيط، إذ إن جسم الساعة أسمك قليلًا، وأقل استدارةً مقارنةً بالإصدار الخامس، الأحدث، من ساعة "أبل".

وحتى الآن تتكتم "شاومي" على اسم أول ساعاتها الذكية، ولكن موقع "9to5Google "، المتخصص في أخبار "جوجل"، كشف أنه وجد في الشفرة المصدرية لنظام "وير أو إس"، التابع لجوجل والمشغل للعديد من الساعات الذكية من شركات مختلفة حول العالم، أن الساعة ستحمل اسم "مي ووتش".

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وسوف تدعم الساعة تقنية "واي فاي"، وتقنية الملاحة "جي بي إس"، والتواصل قريب المدى "إن إف سي"، وسوف تدعم شرائح الاتصال الإلكترونية "eSIM" لإجراء المكالمات، وذلك بحسب الصورة التي نشرتها شاومي. وتحتوي الساعة على معالج "كوالكوم سنابدراجون وير 3100"، الذي يُستخدم في الإصدارات الأحدث من أجهزة "وير أو إس".

يذكر أن "شاومي" لم تقتصر في تقليد منتجات "أبل" على الهواتف الذكية، والساعات الذكية، بل إنها أطلقت سماعة الأذن اللاسلكية "أير دوتس" بتصميم شبيهة بسماعة "إيربودس". كما قلدت تصميم نظام التشغيل "ماك أو إس"، وقلدتها في خدمة الرموز التعبيرية المتحركة بتقنية الواقع المعزز "ميموجي"، إذ أطلقتها باسم "ميموجي". حتى أن الرئيس التنفيذي لـ"شاومي"، لي جون، قلد مؤسس "أبل" الراحل، ستيف جوبز، بكنزته السوداء وعبارة، وهناك شيء آخر، الشهيرة.