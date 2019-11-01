“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير

الخليج 365 - الرياض- المناطق-الرياض

حول شبان عراقيين متظاهرين مبنى “المطعم التركي” المطل على ساحة التحرير وسط بغداد من جهة والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية إلى أيقونة في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري.

واستخدم المتظاهرين مبنى المطعم التركي المكون من “14” طابقاً كمطل استراتيجي لحماية البقية المتظاهرين في ساحة التحرير، واشتهر المبنى بتسمية جديدة هي “جبل أحد” على غرار جبل احد في المدينة المنورة الذي استخدمه المسلمون لرد هجوم المشركين في معركة أحد.

وبدأ المتظاهرين ترتيب صفوفهم من أعلى الجبل وباتت هناك مناوبات على مدار الساعة، ينزل شبان للاستراحة ويصعد آخرون للمرابطة، فيما يقوم سائقو عربات “التك التك” بإيصال المواد الغذائية والأغطية للمرابطين في المبنى.

ويصر المتظاهرون على عدم ترك المبنى لحين انتهاء المظاهرات، نظرا لتخوفهم من استغلالها من قبل قناصين قد يتم استخدامهم لاستهداف المتظاهرين كما حصل في الأول من أكتوبر، كما يقوم المتظاهرون المتمركزون في المبنى على مراقبة عناصر الأمن العراقي المتموضعين في منتصف جسر الجمهورية و تنبيه المتظاهرين وتوجيه مسيره.

ويستغل المتظاهرون المبنى لتصوير لقطات حية للسيل البشري الذي يتوافد على ساحة التحرير على الرغم من حظر التجوال المفروض في العاصمة العراقية من الساعة 12 ليلا ولغاية السادسة فجرا.