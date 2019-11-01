بالفيديو: في خطوة داعمة للجرحى... حملة تبرع بالدم للقوات الامنية والمتظاهرين

المبادرة تحمل في طياتها رسائل عدة، منها الوقوف مع المطالب الشعبية التي ينادي بها المحتجون، واخرى تدل ان الصحفي رسول سلام ومحبة يقف مع اخوانه في المحن والشدائد.

العشرات من الصحفيين تسارعو في الحضور للتبرع بالدم تلبية للدعوة التي اعتبرها كثيرون خطوة داعمة للجرحى.



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