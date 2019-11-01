بالصورة والكلمة والدم، تمازجت دماء الاعلاميين العراقيين، مع اخوانهم من القوات الامنية والمتظاهرين، من خلال حملة للتبرع بالدم نظمتها نقابة الصحفيين لدعم المصابين من القوات الامنية والمتظاهرين نتيجة الصدامات الحاصلة.
المبادرة تحمل في طياتها رسائل عدة، منها الوقوف مع المطالب الشعبية التي ينادي بها المحتجون، واخرى تدل ان الصحفي رسول سلام ومحبة يقف مع اخوانه في المحن والشدائد.
العشرات من الصحفيين تسارعو في الحضور للتبرع بالدم تلبية للدعوة التي اعتبرها كثيرون خطوة داعمة للجرحى.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
العشرات من الصحفيين تسارعو في الحضور للتبرع بالدم تلبية للدعوة التي اعتبرها كثيرون خطوة داعمة للجرحى.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: في خطوة داعمة للجرحى... حملة تبرع بالدم للقوات الامنية والمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.