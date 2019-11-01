بالصور.. حملة للتوعية من الشائعات بمشاركة اصحاب التكتك

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن تنظيم حملة لتوزيع المنشورات الخاصة بتوعية المواطنين من مخاطر انتشار الشائعات خلال التظاهرات، مشيرة الى مشاركة اصحاب "التكتك" المتواجدين في الشوارع الرئيسية من العاصمة بغداد. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قسم مكافحة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والاعلام في الداخلية نظمت حملة لتوزيع المنشورات الخاصة بتوعية المواطنين من مخاطر انتشار الشائعات خلال التظاهرات. Advertisements

وأوضحت أنه شارك بهذه الحملة اصحاب "التكتك" المتواجدين في الشوارع الرئيسية من العاصمة بغداد وبالاخص الطرق المؤدية لساحة التحرير ببغداد، لدرء الخطر على المواطنين وكشف زيف الارهاب وتحصين المواطنين من الأخبار الملفقة والشائعات المغرضة، وقد لاقت هذه الحملة استحسان المواطنين.



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