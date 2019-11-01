بالفيديو: ما جديد حالة هشام وسيم الصحية؟ مستشفى الرسول الأعظم توضّح

هشام وسيم جريح الصحافة الأول في تظاهرات ساحة التحرير، يكمل المرحلة الاولى لعلاج إصابته في لبنان، حيث اكد الدكتور محمد بشير، مدير مستشفى الرسول الأعظم، والكوادر الطبية المشرفة على حالة هشام الصحية، أن حالته مستقرة في الوقت الحالي ولا توجد أي مخاطر جانبية.وفقا للاتفاقيات المشتركة بين العراق ولبنان في المجال الطبي، أكدت وزارة الصحة اللبنانية بأنها جاهزة لاستقبال الحالات المرضية في العراق، لغرض اجراء كافة التدابير اللازمة لعلاجهم.

وتعرض مراسل قناة السومرية الى اصابة بليغة جراء انفجار قنبلة مسيلة للدموع بوجهه في اول يوم للتظاهرات في بغداد، حيث أسفرت عن جروح وإصابة مباشرة في وجهه.

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