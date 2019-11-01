بالفيديو: ما جديد حالة هشام وسيم الصحية؟ مستشفى الرسول الأعظم توضّح

اكمل مراسل السومرية هشام وسيم المرحلة الاولى للعلاج في لبنان، فيما اكدت الكوادر الطبية المشرفة على حالته بأنها مستقرة في الوقت الحالي، وهو يتماثل للشفاء استعدادا للمراحل المقبلة من العلاج.
وفقا للاتفاقيات المشتركة بين العراق ولبنان في المجال الطبي، أكدت وزارة الصحة اللبنانية بأنها جاهزة لاستقبال الحالات المرضية في العراق، لغرض اجراء كافة التدابير اللازمة لعلاجهم.
وتعرض مراسل قناة السومرية الى اصابة بليغة جراء انفجار قنبلة مسيلة للدموع بوجهه في اول يوم للتظاهرات في بغداد، حيث أسفرت عن جروح وإصابة مباشرة في وجهه.
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