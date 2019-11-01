دمج دوائر للأحوال المدنية في السليمانية

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة،عن دمج دوائر للأحوال المدنية في محافظة السليمانية.
وقال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم ايقاف العمل بدوائر احوال ( سيويل ) ودمجها بدائرة احوال شهر بازار ودائرة احوال ( باليازير) ودمجها بدائرة احوال (بنجوين).
واضاف الخفاجي، أنه تم ايضا ايقاف العمل بدائرة احوال (جناران) ودمجها بدائرة احوال (دوكان )ودائرة احوال (بنكرد )ودمجها بدائرة احوال (رانية )في محافظة السليمانية.
واشار الى أن القرار اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 30 تشرين اول 2019 لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين.
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