آلاف الجزائريين يبيتون بالشّارع للمطالبة برحيل "بقايا نظام بوتفليقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضى آلاف الجزائريين، ليل الجمعة، في الشّارع محتجّين ضد إجراء انتخابات رئاسية قبل رحيل "فلول نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".

واحتفل المتظاهرون بالذّكرى الـ65 لاندلاع حرب التّحرير ببلادهم التي راح ضحيتها أكثر من 1.5 مليون شخص خلال 7 سنوات.

ورفع المحتجون الشّعارات المطالبة بـ"رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة"، مردّدين "ارحلوا يا العصابة ارحلوا".

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واعتبروا أن "الشّعب لم ينل الاستقلال بعد"، رافعين لافتات "الجزائر تحرّرت والشعب يناضل اليوم من أجل تحرير نفسه".

وردوا على خطاب رئيس بلادهم المؤقّت، عبد القادر بن صالح، الذي ألقاه، الخميس، داعيا إلى الاقبال على صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، قائلين " "لن ننتخب ومازالت عناصر من العصابة تحكم".

واعتبر المتظاهرون تزامن ذكرى اندلاع ثورة التّحرير مع جمعة جديدة من حراكهم، منعرجا في المسيرة الشّعبية التي انطلقت منذ الـ22 فبراير/شباط الماضي.