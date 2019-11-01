"مليونية" جديدة ببغداد ومحتجون يغلقون حقلا نفطيا شرق البلاد

أغلق متظاهرون، الجمعة، حقل "البزركان" النفطي في محافظة ميسان شرق العراق قرب الحدود مع إيران، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لتنظيم مظاهرة مليونية في العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن العشرات من المتظاهرين أقدموا صباح اليوم على غلق حقل البزركان النفطي، ومنعوا العاملين من الوصول إليه.

يأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني في محافظة البصرة جنوب العراق أن معتصمين أغلقوا بوابة ميناء أم قصر ورفضوا التحرك من أمامها حتى تحقيق المطالب الشعبية.

وأضاف المصدر أن المعتصمين أكدوا استمراهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب.





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ويطالب المحتجون الذين بدأوا موجة جديدة من المظاهرات منذ أواخر الشهر الماضي، بإقالة الحكومة وإنهاء النفوذ الإيراني في بغداد وتحسين أوضاعهم المعيشية.

واليوم الجمعة تدفق مئات الآلاف على ساحات في مناطق متفرقة من العراق في تجواب مع دعوة لمليونية جديدة لمواصلة الضغط من أجل إسقاط الحكومة وحل البرلمان وتعديل بنود في الدستور.





ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي قُتل أكثر من 100 شخص وأصيب 5500 آخرين بجروح خلال الاحتجاجات العنيفة والدموية التي يشهدها العراق، حسب ما أعلنته المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الخميس الماضي، حسب المفوضية التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.