آبي أحمد وبومبيو يبحثان القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بومييو مع آبي أحمد، هنّأه خلاله على نيله جائزة نوبل للسلام، بعد يوم من إعلان أديس أبابا المشاركة في مفاوضات سد النهضة بواشنطن.

وقال بومبيو، على تغريدة في حسابه بـ"تويتر": "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي، وهنأته على نيله جائزة نوبل للسلام".

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لمبادرته الحاسمة التي أفضت لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.

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وأضاف بومبيو "بحثنا أيضا الشراكة القوية بين إثيوبيا والولايات المتحدة، والقضايا الإقليمية، وبينها أهمية استمرار وساطة آبي أحمد باتفاق السلام في جنوب السودان، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأوضح أنه ناقش أيضا أحداث العنف الأخيرة في إقليم أوروميا، والحاجة إلى مواجهة هذه التحديات سلميا.

ويأتي الاتصال بعد يوم من إعلان إثيوبيا مشاركتها في مفاوضات "كسر الجمود حول سد النهضة"، مع مصر والسودان، يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بواشنطن.

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدّر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة التي تفتقر إليها البلاد.



لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.

وشهدت العاصمة أديس أبابا ومدن أخرى بإقليم أوروميا أعمال عنف منذ الأربعاء الماضي، عقب زعم الناشط السياسي الأورومي جوهر محمد محاولة السلطات الإثيوبية اعتقاله أودت بحياة نحو 80 شخصا.