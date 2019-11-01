أجبر تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، سلاح الجو الإسرائيلي، بإجراء تعديلات وتغييرات في مسارات الطيران الإسرائيلي في لبنان، والمسافات والطرق والارتفاعات التي يقطعها، بحسب ما أفاد تقرير للإذاعة العبرية الليلة الماضية.
وبحسب التقرير، فإن التهديد الذي أطلقه نصرالله قبل شهرين، لم يقلل من الطلعات الجوية التجسسية للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان.
وتأتي هذه التغييرات، بغية تفادي تعرّض الطائرات الإسرائيلية، لضربات من مضادات الطائرات التابعة لحزب الله، لأنه إذا وقع مثل هذا الحدث، فستضطر إسرائيل إلى الرد على ذلك في داخل لبنان، وعندها ستكون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقا للتقرير، في حالة "توتر عصبي"، ليس فقط إزاء لبنان، وإنما في عدة جبهات في نفس الوقت، حسب التقرير.
وذكر التقرير أن هذه التغييرات، كانت سببا بفشل حزب الله بإصابة طائرة الاستطلاع الإسرائيلية عصر أمس الخميس، التي كانت تحلّق في الأجواء اللبنانية، حيث أن نيران المضادات الجوية التابعة للحزب، لم تصب الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاذاعة الاسرائيلية: نصر الله يجبر إسرائيل على تغيّير مسارات طائراتها في سماء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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