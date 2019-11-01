أفيوني: نجاح المصارف في تلبية حاجات المودعين بانتظام اهم اولوية

رأى وزير الاستثمار والتكنولوجيا في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "نجاح المصارف في تلبية حاجات المودعين بانتظام اهم اولوية. نحن بلد يتكل على ثقة المودعين وهم مصدرنا الأول لتمويل ​الاقتصاد​ وعجز ​الدولة​ و​العجز​ التجاري. ثقة المودعين ب​القطاع المصرفي​ صمام أمان لتجنب اَي انهيار. لذلك اناشد الجميع التحلي بالمسؤولية لحماية استقرار القطاع المصرفي".

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