وهاب: لا داعي للهلع على أبواب المصارف

رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا داعي للهلع على أبواب المصارف، تطورات إيجابية في طريقها فلا داعي للسحب أو الهروب نحن على أبواب الدخول إلى مرحلة جيدة الحراك ساهم في إيقاظ كثيرين". وقال: "تحية إلى صرخة الناس التي بدأت تصم آذان المسؤولين".

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