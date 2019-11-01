بانو للرئيس عون: معكم ومع العهد لترجمة التطلعات الى حقيقة

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى فخامة ​الرئيس ميشال عون​ قائلا "خطابكم الراقي أمس عبر خير تعبير عن تطلعات ​الشعب اللبناني​، لإقامة دولة يسودها القانون والمؤسسات، متحررة من الطائفية التي فتكت بوطننا حتى انهكته، دولة يكون فيها الانتماء الاول للوطن والمواطنة، وليس للزعامات والولاءات. معكم ومع العهد لترجمة هذه التطلعات الى حقيقة".

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