ميشال ضاهر: نحن في قلب الأزمة المالية والاقتصادية ولم يجري العمل على التصدي لها بشكل جدي

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "في قلب ​الأزمة​ المالية والاقتصادية ولم يجري العمل على التصدي لها بشكل جدي، وهذا ما كنت احذر منه دائماً، ما زال بإمكاننا الخروج منها باقل الأضرار، ولكن ذلك يتطلب الحد الأدنى من الوعي الوطني والسياسي.تقاذف المسؤوليات لا ينفع، لبنان يمر في اخطر مرحلة في تاريخه، حمى الله لبنان".

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