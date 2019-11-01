سرحان: مجلس القضاء الأعلى سينعقد الإثنين لإيجاد حل مؤسساتي لموضوع النيابات العامة

أعلن وير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​ألبير سرحان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في إطار متابعة الأوضاع القضائيّة المستجدّة، أبلغني رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي سهيل عبود بأنّ مجلس القضاء الأعلى سينعقد يوم الإثنين المقبل لإيجاد الحلول المناسبة، وتكريس الحلّ المؤسساتي لموضوع النيابات العامة".

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