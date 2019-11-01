قيومجيان: التيار الوطني الحر يتحمل جزء من المسؤولية التي وصلنا اليها اليوم

اشار وزير الشؤون الاجتماعية في ​الحكومة​ المستقيلة ​ريشار قيومجيان​ على ​الرئيس ميشال عون​ ان ياخذ بعين الاعتبار الواقع الذي نتج عنه ​الحراك الشعبي​ وطموحات الناس، وهذه الفترة تفرض علينا اليوم ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين، و​الدستور​ ينص على حكومة وفاق وطني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ولفت قيومجيان في حديث تلفزيوني، الى ان الاغلبية الحاكمة منذ 30 سنة ادت الى هذه النتيجة التي وصلنا اليها اليوم، و​التيار الوطني الحر​ يتحمل جزء من المسؤولية التي وصلنا اليها اليوم. واوضح ان ​القوات​ كانت جزء من الحكومة ولم تكن جزء من ​السلطة​. وذكر ان القوات لم تكن في موقع العرقلة داخل الحكومة.