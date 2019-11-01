اشار وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة ريشار قيومجيان على الرئيس ميشال عون ان ياخذ بعين الاعتبار الواقع الذي نتج عنه الحراك الشعبي وطموحات الناس، وهذه الفترة تفرض علينا اليوم ان تكون الحكومة حكومة اختصاصيين، والدستور ينص على حكومة وفاق وطني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
ولفت قيومجيان في حديث تلفزيوني، الى ان الاغلبية الحاكمة منذ 30 سنة ادت الى هذه النتيجة التي وصلنا اليها اليوم، والتيار الوطني الحر يتحمل جزء من المسؤولية التي وصلنا اليها اليوم. واوضح ان القوات كانت جزء من الحكومة ولم تكن جزء من السلطة. وذكر ان القوات لم تكن في موقع العرقلة داخل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: التيار الوطني الحر يتحمل جزء من المسؤولية التي وصلنا اليها اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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