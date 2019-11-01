شدّد وزير خارجية زيمبابوي سيبوسيسو مويو، على أنّ "تصريحات السفير الأميركي براين نيكولز تنمّ عن عدم احترام للدولة الّتي تستضيفه، وتتجاوز الأعراف الدبلوماسيّة الّتي لا تسمح لسفير بالتدخل في الشؤون الداخليّة للدول".
وركّز في بيان، على أنّ "تصريحات نيكولز منحازة بشكل فاضح في طبيعتها، وأنّه لا يجب أن يعتقد أحد أنّ زيمبابوي ولأنّها دولة متسامحة ومرحّبة ضعيفة، يمكن أن تتجاهل أو تتهاون مع أيّ شكل من أشكال من التجاوزات"، مؤكّدًا أنّه "لا ينبغي على أيّ دبلوماسي، وليس أقلّه سفيرًا، السماح لنفسه بالتصرّف كأحد أعضاء المعارضة، مع تجاهل تام لكلّ الأعراف المسموحة في البروتوكول الدبلوماسي".
وكان قد لفت الفسير في وقت سابق، إلى أنّ السلطات هي المسؤولة عن الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة في البلاد، وليس العقوبات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية زيمبابوي اتهم سفير أميركا بالانحياز إلى المعارضة: لن نتهاون مع التجاوزات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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