رئيس وزراء قطر الأسبق: يجب القيام بحوار جاد بين إيران ودول مجلس التعاون للوصول إلى تفاهم

لفت رئيس وزراء قطر الأسبق، ​حمد بن جاسم​ بن جابر، إلى "أنّناكما نسمع هناك رسائل من ​إيران​ ل​دول مجلس التعاون​ ​الخليج​ي لبدء حوار جاد تحت مظلّة ​الأمم المتحدة​"، معربًا عن اعتقاده أنّ "هذه فرصة مهمّة يجب مناقشتها بكلّ مسؤوليّة من دول المجلس، وأن يضع الجانبان على الطاولة كلّ مخاوفهم بشكل واضح، للوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج، على الأقل من قبل أهله".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه الفرصة قد لا تتكرّر، إذا تمّ اتفاق بين إيران و​الولايات المتحدة الأميركية​، لأنّها ستكون غير ضرورية لإيران. من المهم أن تكون هناك مسؤوليّة وتقدير موقف لهذا الوضع"، مؤكّدًا أنّ "على دول المجلس أن لا تبني سياستها على الوضع الحالي بين ​أميركا وإيران​".