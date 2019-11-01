أفادت وسائل إعلام أميركية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية ​إطلاق نار​ في إحدى حفلات هالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية ​كاليفورنيا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد من الضحايا بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.