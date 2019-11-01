أفادت وسائل إعلام أميركية بوقوع العديد من الضحايا، اليوم الجمعة، جراء عملية إطلاق نار في إحدى حفلات هالوين بمقاطعة أوريندا في ولاية كاليفورنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد من الضحايا بإطلاق نار أثناء حفلة هالوين في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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