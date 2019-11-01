المرجعية الدينية بالعراق: لاحترام إرادة المتظاهرين ولا يمكن لأي جهة أجنبية بفرض رأيها على العراقيين

جدّد ممثّل المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني، السيد أحمد الصافي،التأكيد على "إدانة التعرّض للمتظاهرين السلميّين"، داعيًا إلى "احترام إرادة المتظاهرين ومطالبهم، وعدم الزجّ بالقوات القتاليّة ضدّهم".
وأكّدخلال إلقائهخطبة المرجعية الأسبوعية من كربلاء، أنّ "الإصلاح في العراق يعود لما يختاره الشعب العراقي وليس لجهة معيّنة"، مشدّدًا على ضرورة "احترام إرادة العراقيين باستفتاء عام وإجراء انتخابات برلمانية"، مركّزًا على أنّ "الإصلاح ضرورة حتميّة، إلّا أنّه موكول لكلّ الشعب العراقي دون استثناء".
ولفت الصافي إلى أنّه "لا يمكن لأي جهة إقليميّة أو دوليّة فرض ما تريده على العراقيين"، داعيًا إلى "منع إراقة المزيد من الدماء وعدم السماح لانزلاق البلد إلى الاقتتال الداخلي".
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