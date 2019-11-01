"تويتر" يفرض حظرا على الإعلانات السياسية اعتبارا من 22 تشرين الثاني

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، "أنّنا اتّخذنا قرارًا بوقف كلّ الإعلانات السياسيّة على "تويتر" على الصعيد العالمي اعتبارًا من 22 تشرين الثاني الحالي"، لافتًا إلى "أنّنا نؤمن أنّ الوصول للرسالة السياسيّة يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".
ولفت في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في حين أنّ الإعلان عبر الإنترنت قوي للغاية وفعّال للغاية للمعلنين التجاريّين، فإنّ هذه القوّة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على الأصوات للتأثير على حياة الملايين". وأوضح أنّ "الإعلانات السياسيّة على الإنترنت تمثّل تحديات جديدة تمامًا للخطاب المدني: التحسين التلقائي القائم على التعلّم للرسائل والاستهداف الصغير، معلومات مضلّلة لم يتمّ التحقّق منها، ومعلومات مزيّفة".
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