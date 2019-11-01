شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب الحكومة بإعلان خطتها للتحول نحو تشجيع التصنيع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والصناعة، والاستثمار، بالإعلان عن خطوات الحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعى.

وأكد ضيف، أن الاعتماد على الزراعة فقط، لتوفير عائد للفلاح وأسرته او لأصحاب المساحات الكبيرة من الأراضى، لم يعد مجديا، لاسيما فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، فى ظل السياسات الزراعية غير الواضحة من جانب الحكومة، ما يؤدى إلى تكبد الفلاحين ومالكى الأراضى خسائر كبيرة، أو عدم تحقيق هامش ربح مناسب.

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وأوضح الدكتور البدرى ضيف، أن تلك الأزمة تتطلب من الحكومة تعظيم الاستفادة من الزراعة، من خلال تشجيع التصنيع الزراعى، ودعوة الفلاحين والمستثمرين، للاستثمار فى مجال التصنيع الزراعى.

وقال: "التصنيع الزراعى يحقق قيمة مضافة للناتج القومى للبلاد، ويقلل من الفاقد فى السلع الزراعية، كما أنه يسهم فى حل مشكلة البطالة، وتوفير عائد جيد للفلاح والمستثمرين، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير تلك المنتجات".

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بتوضيح خطتها، لتشجيع التصنيع الزراعى، وهل هناك دعم له وكيفية الحصول عليه، وعدد المستفيدين منه حتى الآن.