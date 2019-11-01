شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بورسعيد تنفى نقل تمثال "ديليسبس" لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت المحافظة، إلى أنه تم إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2019 الخاص بتسجيل تمثال المهندس الفرنسي "فرديناند ديليسبس"، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وموافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لافتةً إلى أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال كل مقوماتها وإمكاناتها السياحية ضمن مخطط التنمية السياحية.
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