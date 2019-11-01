حفل الشاب خالد في المغرب.. 80 مليون لملك الراي

يلاقي نجم الراي الجزائري، الشاب خالد، جمهوره المغربي في أواخر شهر نونبر المقبل في حفل خاص بمنتجع مزاغان في الجديدة.

ويرتقب أن تعلن الجهة المنظمة للحفل عن تفاصيل الحفل، قريبا، فيما أكدت مصادر أن تاريخه يوافق 30 نونبر الحالي.

المصادر نفسها أكدت أن نجم الراي الجزائري، سيستلم مقابلا ماليا يصل إلى 80 مليون سنتيم، لإحياء الحفل في “مازاغان”.

ويملك الشاب خالد علاقة مميزة مع الجمهور المغربي، علما أنه حصل على الجنسية المغربية، في وقت سابق، بأمر من الملك محمد السادس.

وسبق أن قدم الشاب خالد أغنية تشجيعية لصالح المنتخب المغربي عند مشاركته في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة، التي أقيمت في مصر.