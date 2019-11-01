مستشفى يغرق وسط “مياه القوادس”.. ورسالة عاجلة فوق طاولة آيت طالب

يشكو المستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة من تسرب مياه عادمة إليه على مستوى الطابق تحت أرضي، حيث يوجد قسم تصفية الكلى، وبعض المصالح الأخرى، بعد ترحيل قسم المستعجلات إلى الجناح الجديد.

وبحسب أحمد منصور، رئيس رابطة دفاع عن حقوق المستهلكين، في حديثه مع “اليوم24″، فإن “المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة يعاني تسرب المياه العادمة على مستوى الطابق تحت أرضي، حيث يوجد قسم تصفية الكلى”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “المياة العادمة تسببت في تلون جدران المستشفى المذكور، وأسقفه، بسبب البقع السوداء الناتجة عن انتشار الرطوبة، والتعفنات، فضلا عن وجود مياه متدفقة فوق الأرض في عدة نقط، يتخللها انبعاث الروائح الكريهة”.

وأوضح رئيس رابطة دفاع عن حقوق المستهلكين أن “هذا المشكل امتد منذ أسبوعين إلى الواجهة الخارجية للمستشفى، حيث تعرضت شبكة الصرف الصحي للاختناق، الذي أدى إلى تفجر القنوات، التي تمر تحت مبناه، وتصب في اتجاه مدخله الرئيسي، ما جعله يعبق، حاليا، بروائح الواد الحار”.

Advertisements

وعلى الرغم من محاولات إصلاح العطب، يضيف المتحدث ذاته، “تعذر الوصول إلى حل المشكل، بسبب تعقيدات الشبكة المدفونة، التي تعاني أعطابا متعددة نتيجة سوء الاستعمال، وغياب الصيانة”.

وشدد رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على أن “تسرب المياه العادمة مشكل لا يستهان به، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤسسة صحية”، متسائلا: “كيف يمكن تصور مستشفى يغرق وسط المياه العادمة، التي تحمل كل أنواع السموم، والميكروبات المضرة بالصحة؟.

ووجه المتحدث ذاته رسالة إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع، مبرزا أن المشاكل، التي يعانيها المستشفى الجهوي محمد الخامس بمثابة إنذار أولي يدعو الجهات المسؤولة إلى التفكير في البديل من الآن، وإحداث مستشفى جهوي حقيقي بكل المواصفات المطلوبة.