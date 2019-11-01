كانت عائدة من المدرسة.. احتجاز تلميذة واغتصابها بشكل وحشي -فيديو

تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة للاحتجاز والاغتصاب على يد شخص في مدينة بني ملال.
الطفلة اختفت قبل أسبوع، قبل أن يتم العثور عليها يوم الثلاثاء، وهي في حالة حرجة بعد تعرضها لاعتداء وحشي.
وقال والد الضحية في حديثه لـ”اليوم24″، إن ابنته كانت عائدة رفقة أخيها من المدرسة، لتختفي عن الأنظار بشكل مفاجئ لأزيد من أسبوع، حيث قد سبق وأن تقدمول للمصالح اللأمنية بشكاية في الموضوع.
وأشار المتحدث ذاته، أن إبنته تعرضت الاغتصاب حيث تم احتجازها من طرف شخص داخل منزله، لمدة أسبوع كامل، قبل أن تعيدها أمه لمنزل العائلة وهي في حالة صدمة نفسية كبيرة.
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