اخبار العالم

كانت عائدة من المدرسة.. احتجاز تلميذة واغتصابها بشكل وحشي -فيديو

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

Advertisements

تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة للاحتجاز والاغتصاب على يد شخص في مدينة بني ملال.

الطفلة اختفت قبل أسبوع، قبل أن يتم العثور عليها يوم الثلاثاء، وهي في حالة حرجة بعد تعرضها لاعتداء وحشي.

وقال والد الضحية في حديثه لـ”اليوم24″، إن ابنته كانت عائدة رفقة أخيها من المدرسة، لتختفي عن الأنظار بشكل مفاجئ لأزيد من أسبوع، حيث قد سبق وأن تقدمول للمصالح اللأمنية بشكاية في الموضوع.

وأشار المتحدث ذاته، أن إبنته تعرضت الاغتصاب حيث تم احتجازها من طرف شخص داخل منزله، لمدة أسبوع كامل، قبل أن تعيدها أمه لمنزل العائلة وهي في حالة صدمة نفسية كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كانت عائدة من المدرسة.. احتجاز تلميذة واغتصابها بشكل وحشي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا