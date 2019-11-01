شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 صباحًا, 1 نوفمبر 2019 م
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صرحت مصادر قريبة من اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرا في العراق لرويترز بأن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” وسط المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتجاجا على أداء الحكومة.
وصرح مسئولون أمنيون عراقيون لرويترز هذا الشهر بأن جماعات مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد لمحاولة إخماد الاحتجاجات.
وينسق فيلق القدس العمل مع الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان، وكثيرا ما يتردد قائده على العراق، لكن تدخله المباشر هو أحدث علامة على تزايد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.
وحسب مصادر رويترز فإن إيران تخشى من تعمق الأزمة في العراق، حتى لا تفقد إيران نفوذها في العراق الذي تمكنت منه بعد الغزو الذي قادته واشنطن.
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