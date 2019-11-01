جرائم إخوان السودان ووحدة سوريا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز دويتشه فيله: إيران تفقد نفوذها تدريجيا بالعراق ولبنان، خبير ألماني: بقاء نظام أردوغان يهدد جهود أوروبا لمواجهة داعش، والسودان يعد أوروبا بالتحقيق في جرائم الإخوان والنظام السابق، والرئيس اللبناني يطالب المتظاهرين بالضغط على البرلمان، والأسد: ندافع عن وحدة سوريا ونتعامل بحذر مع أي "أطروحات انفصالية"، وأسبوع إيران.. مراوغة بالملف النووي وإعلان مرتقب عن انتهاك رابع.

أما في الاقتصاد فتطالعون: البنوك السعودية تتأهب لتمويل الاكتتاب في طرح "أرامكو"، الذهب يواصل حصد المكاسب بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ودافوس الصحراء.. "مدن" السعودية تستقطب استثمارات برازيلية وصينية.

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وإلى الملاعب، نجل رونالدو يجذب الأنظار بأرقامه الخارقة مع ناشئي يوفنتوس.

وفي التكنولوجيا تتابعون مواصفات وأسعار تابلت سامسونج الجديد Galaxy Active Tap Pro

وفي الفن: وفاة الأمريكي جون ويذرسبون "ملك العروض الكوميدية المسرحية".

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثان 2019.

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