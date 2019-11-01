الرئيس الألماني يختتم زيارته لبوسطن بلقاء جون كيري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الجمعة، زيارته لبوسطن، عاصمة ولاية ماساشوستس الأمريكية، بلقاء السياسي الديمقراطي جون كيري.

وكان شتاينماير على صلة جيدة بكيري خلال الفترة التي تزامن فيها شغلهما منصب وزير الخارجية.

وكان الوزيران السابقان يشاركان في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ومن المقرر أن يشارك شتاينماير اليوم في ندوة بكلية هارفارد للحقوق حول أخلاق الرقمنة.

وأعرب الرئيس الألماني، الخميس، عن شكره للإسهام الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة لألمانيا في إعادة توحيد شطري البلاد، خلال إعادة افتتاح معهد جوته الثقافي الألماني في بوسطن عقب ترميمه.

وفي الوقت نفسه، أوضح شتاينماير أن "العلاقات عبر الأطلسي ستظل مهمة، بصرف النظر عن قضايا خلافية راهنة، مثل حجم نفقات ألمانيا على الدفاع أو الفائض التجاري الألماني".