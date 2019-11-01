اشتباكات بين شرطة هونج كونج ومتظاهرين باحتفالات الهالوين

اشتبكت شرطة هونج كونج مع متظاهرين استغلوا احتفالات عيد الهالوين وارتدوا أقنعة في تحد لقرار السلطات.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، إن سحب الغاز المسيل للدموع انتشرت عبر منطقتي "سنترال" و"مونج كوك" في المدينة.

واحتشد متظاهرون، الكثير منهم كانوا يرتدون أقنعة، في تحد لحظر تم فرضه مؤخرا على أغطية الوجه، للدفع باتجاه تلبية مطالبهم بمزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة.

وأغلقت شرطة مكافحة الشغب منطقة "لان كواي فونج" الأكثر شعبية لدى السياح، مما أدى إلى نشوب مواجهات مع أشخاص كانوا يحتفلون بعيد الهالوين، والذين تم منعهم من دخول المنطقة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن المحكمة العليا في هونج كونج أصدرت قرارا طارئا ضد التحريض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل.

وذكر الحكم بصورة خاصة موقع" ال أي اتش كيه جي" المشابه لمنتدى ريديت، الذي يستخدمه المتظاهرون، بالإضافة إلى تطبيق تلجرام، حيث كان لهما دور مهم في تنظيم الحركة الاحتجاجية.

وأفادت شبكة راديو وتلفزيون هونج كونج بأن "من ينتهك القرار، الذي تقدمت به وزارة العدل، سوف يواجه اتهاما بازدراء المحكمة".

ويشمل الحظر الدعوات للعنف خلال المظاهرات وضد أفراد على شبكة الإنترنت.

وفي بكين تعهدت اللجنة المركزية لصنع القرار، التابعة للحزب الشيوعي بـ"ترسيخ وإتمام النظام القانوني وآليات التنفيذ" لحماية الأمن الوطني في هونج كونج ومكاو المجاورة.