القوات المسلحة الإماراتية تنظم "حصن الاتحاد 6" برأس الخيمة الجمعة

تستضيف إمارة رأس الخيمة، اليوم الجمعة، العرض العسكري "حصن الاتحاد 6" الذي تنظمه القوات المسلحة الإماراتية، برعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتنفذ "حصن الاتحاد 6" وحدات رئيسية من القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية.



كما تظهر العروض كذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الإمارات وحماية أمنها، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويهدف العرض العسكري في نسخته السادسة إلى إبراز الإمكانيات والقدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية، وإظهار مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، ومستوى التدريب العسكري المتميز الذي وصل إليه أفرادها في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكل دقة واحترافية عالية.

كما تعكس الدقة والاحترافية التي يعمل العرض على إظهارها وتمتع جنود القوات المسلحة الإماراتية بأسمى قيم الشجاعة والتفاني والإقدام، بالإضافة إلى إظهار ما تمتلكه القوات المسلحة من معدات وتقنيات حديثة جعلت منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاماً مع رؤية القيادة ودعمها المتواصل وتوفير الإمكانيات والمعدات العسكرية المتطورة والمطلوبة والتدريب والتأهيل المستمر لكافة منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات وكيفية التعامل معها.

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كما يهدف عرض "حصن الاتحاد 6" إلى إظهار الدور المهم الذي تضطلع به القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات الخارجية والداخلية بالتضامن والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية المختلفة.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري "حصن الاتحاد 6" أن ما حققته القوات المسلحة الإماراتية من تطور هائل على صعيد التدريب والتسليح جعلتها تحظى بتقدير واحترام العالم، حيث أصبحت بحق درعا حامية للوطن ومكتسباته وحصنا منيعا أمام الكائدين والمتربصين.

وقالت اللجنة المنظمة إننا في عام التسامح نستذكر رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء جيش وطني عصري، حيث عمل بنفسه وتابع عملية بنائه وتأسيسه حتى وصلنا إلى اليوم الذي تسد فيه صناعاتنا الوطنية جانباً من احتياجاتنا العسكرية، بالإضافة إلى جهوده في إعداد الكوادر والقيادات العسكرية المواطنة، فغدت نموذجاً قوياً في كفاءتها وجهوزيتها ويقظتها وعمق انتمائها للوطن وولائها للقيادة.

وأوضحت أنه ما كان للقوات المسلحة الإماراتية أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا دعم القيادة الرشيدة والإطار المجتمعي الذي يوفر لها كل عناصر التفوق والقوة الذي تجلى في التماسك المجتمعي والاصطفاف وراء القيادة ومشاعر الولاء والانتماء.

وأشارت إلى أن عرض "حصن الاتحاد 6" سيشتمل على العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة الإماراتية بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن الجمهور سيحظى بمتابعة العرض من قلب الحدث في منطقة الحمرا في رأس الخيمة التي ستحتضن عرض "حصن الاتحاد 6"، ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات "حماة الاتحاد" عن قرب، مشيرة في الوقت نفسه إلى سهولة الوصول إلى منطقة الحمرا من مختلف مناطق الدولة.

وأشادت بمنطقة الحمرا، نظرا إلى توفيرها البنية التحتية اللازمة للعرض، كما أنها توفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.