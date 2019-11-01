"الصحفيين الفلسطينية" تكشف عن تعرض أحد صحفييها للتعذيب بسجون حماس

وقفة تضامنية مع الصحفي الفلسطيني هاني الأغا المعتقل في سجون حماس

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة، عن تعرض صحفي معتقل في سجون حماس لتعذيب شديد أدى لعدم قدرته على الوقوف والمشي عدة أيام.

واعتبرت النقابة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الجمعة، الحادثة "جريمة بحق الصحفي وبحق حرية الإعلام".

وأضاف البيان"علمت النقابة من مصادر حقوقية، أن حركة حماس ارتكبت جريمة بحق الصحفي هاني الأغا المعتقل في سجونها منذ 38 يوما بسبب عمله الصحفي فقط".

ووفق المصادر فإن "الصحفي هاني الأغا تعرض لتعذيب وحشي بالضرب المبرح وتم تعذيبه مدة أكثر من 20 يوما متواصلة، ما أدى لعدم قدرته على الوقوف والمشي عدة أيام، وأن صحته في تدهور خطير يهدد حياته، وأنه لا يزال يتعرض للتعذيب حتى اليوم".

وأشارت إلى عدم صحة رواية المتحدث باسم أمن حركة حماس إياد البزم، أن اعتقال الأغا جاء على خلفيه أمنية، مشددة على أنه لم يدل بأي اعتراف كما تدعي حماس "أن له أي علاقة أمنية وأنه معتقل على هذه الخلفية".

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وأكدت النقابة أن "اعتقال الأغا سياسي، وعلى خلفية عمله الصحفي يأتي في سياق سياسة تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين بقطاع غزة".

وأوضحت أن "التعذيب الوحشي الذي تعرض له الأغا جريمة بحقه وبحق حرية الإعلام، ومحاولة لتخويف وترهيب صحفيي القطاع الذين يخضعون لسلطة بوليسية قمعية".

وأعلنت أنها ستقوم بعدة خطوات سريعة للتحرك على المستوى الوطني والعربي والدولي لإنقاذ الأغا من الموت الذي يتعرض له يوميا في سجون حماس.

وحملت النقابة قيادة حركة حماس ورئيسها إسماعيل هنية شخصيا المسؤولية عن حياة الصحفي، وعن هذه الجريمة التي تندى لها الإنسانية.

وطالبت حماس وأجهزتها الأمنية بالإفراج الفوري عن الأغا، كما ناشدت جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياته من القتل التدريجي الذي يتعرض له على أيدي محققي أمن حماس.

ووفق عائلة الصحفي الأغا فإن قوة من أجهزة حماس الأمنية وصلت لمنزله في خان يونس، مساء الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ولكنه لم يكن موجودا فسلمته العائلة بلاغ اعتقاله ليسلم نفسه في اليوم التالي، وبقي رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت.