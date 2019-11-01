مصر.. الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية المصرية من خلال بيان صادر لها في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.



أوضح البيان أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية)، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

أسفر ذلك عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.