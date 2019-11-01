الأرصاد السعودية تكشف آخر مستجدات الإعصار المداري "كيار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

كشفت الهيئة العامة للأرصاد السعودية عن آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب .



وقالت الهيئة، أن المستجدات تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "عاصفة مدارية"، موقعها عند خط عرض 18.5 درجة شمالاً وخط طول 60.7 درة شرقاً.

وذكرت أن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بـ "35-45" عقدة – "65-83" كم/س، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

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وأضافت: يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى "منخفض مداري" خلال الـ 24 ساعة القادمة، مع تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وأردفت: تشير آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية إلى تطورها من "منخفض مداري" إلى "عاصفة مدارية" أطلق عليها اسم "مها" وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالاً وخط طول 73.5 درجة شرقاً.

وتابعت: تقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ"35-45" عقدة- "63-81" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة.

وقالت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" خلال الـ 48 ساعة القادمة، ولا تزال الهيئة مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، وتشير التوقعات إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.