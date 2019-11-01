شكرا لقرائتكم والدة هفرين خلف: أردوغان قتل ابنتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أكثر من أسبوعين شيعت مدينة ديريك الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، والتابعة إدارياً لمحافظة الحسكة، هفرين خلف، رئيسة حزب سوريا المستقبل، التي صفيت من ضمن 9 مدنيين قتلوا على يد عناصر من فصيل مسلح موالٍ لتركيا، على الطريق الواصل إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض.

ولا شك أن فاجعة رحيل "الابنة" لا تفارق والدة هفرين، سعاد محمد، 62 سنة، الغارقة بملابسها السوداء، حزناً على أعز ما تملك.

ففي مقابلة تلفزيونية، الخميس، حملت سعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية قتل ابنتها، قائلة: "أنا أتهم أردوغان باستخدام السلاح الكيمياوي ضد المدنيين، وقتل الأطفال وارتكاب جرائم حرب. أتهمه بقتل ابنتي. إن كان قد بقي في هذا العالم شيء من العدل، لماذا يلتزم المجتمع الدولي الصمت؟".

"لا تخافي علي يا أمي"

ومسترجعة تفاصيل الحادث الأليم، قالت لقناة روداو: "في صباح اليوم الذي قتلت فيه، كانت معي. كانت قد جاءت إلى ديريك لتزور عائلة سائقها للتعزية بوفاة والدهم. قالت لي في ذلك اليوم: ما أطيب عطرك يا أماه. طلبت منها ألا تذهب أو أن تصحبني معها، كان عندها اجتماعات يومها في الرقة وطبقة. قالت: لا تخشي شيئاً، سيكون كل شيء كما يرام. أوصيتها بأن تحمل معها مصحفاً ليحميها، فقالت لا حاجة إلى ذلك، لأنها تحمل قرآناً على صدرها. المجرمون الذين قتلوها كسروا ذلك القرآن. هم يعدون أنفسهم مسلمين، لكنهم ليسوا كذلك. إن كافراً لا يستطيع أن يفعل ذلك".

إلى ذلك، أكدت أن سيارة ابنتها استهدفت بسلاح ثقيل واصفة مقتلها بـ"جريمة دولية".

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وتابعت متسائلة: "إن كانوا يريدون قتلها، فلماذا لم يطلقوا رصاصة على رأسها أو على قلبها؟ لقد قاموا بتعذيبها، وكسروا عظامها، واقتلعوا أظافرها، وجروها بشعرها. أهذه ديمقراطية؟ أهذه عدالة؟ كلا. لن أصمت حتى آخذ حقها".

هيفرين خلف

"لهذا استهدفوها"

كما أوضحت أن "ابنتها الصغرى من بين 6 آخرين كانت في الرابعة والثلاثين حين قتلت"، مضيفة "كانت شخصية معروفة في سوريا وكرست حياتها لتحسين أحوال الآخرين المعيشية". وتابعت: " قبل أن تنضم إلى حزب سوريا المستقبل، كانت عضواً رئيساً في وزارة الطاقة بالإدارة الذاتية التابعة للأكراد بشمال شرق سوريا".

كما أكدت والدة هفرين أن ابنتها "كانت تريد أن ينهض بلدها من كارثة تسع سنوات من الحرب. كان همها تحقيق الوحدة الاجتماعية والتنسيق بين المجتمعات، ولهذا تم استهدافها".

يذكر أن هفرين خلف، كانت السكرتير العام لحزب سوريا المستقبل الذي يشارك منذ العام 2017 في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

وقتلت خلف في 12 تشرين الأول 2019 على طريق إم 4 الدولي من قبل عناصر مسلحة مدعومة من تركيا. ولاحقاً أوضح مجلس سوريا الديمقراطية في بيان أنه "تم إنزال هفرين من سيارتها من قبل القوات التابعة لتركيا وقتلها".