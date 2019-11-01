اعلن ‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة انصارالله الحوثيين العميد يحيى سريع انه "القوات الجوية تمكنت صباح اليوم من إسقاط طائرة اميركية الصنع نوع "سكان إيغل" التجسسية بسلاح مناسب في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها باعمال عدائية وتجسسية في مناطق الحدود مع السعودية" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون اعلنوا إسقاط طائرة اميركية الصنع نوع "سكان إيغل" التجسسية قبالة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.