حريق يلتهم أجزاء من كنيسة مار جرجس بشبرا

أفادت وسائل إعلامية مصرية أن حريقا إلتهم أجزاء من كنيسة مار جرجس في شبرا، مشيرة الى أن هذا هو الحريق الثالث خلال الشهر الحالي بعد أندلع حريقان في كنيستي مار جرجس في حلوان وآخر في المنصورة.
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