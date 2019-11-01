حريق يلتهم أجزاء من كنيسة مار جرجس بشبرا

أفادت وسائل إعلامية مصرية أن حريقا إلتهم أجزاء من ​كنيسة مار جرجس​ في شبرا، مشيرة الى أن هذا هو الحريق الثالث خلال الشهر الحالي بعد أندلع حريقان في كنيستي مار جرجس في حلوان وآخر في المنصورة.

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