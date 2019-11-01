سلطات الصين قدمت منحة إلى اليمن بـ14 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية

وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ​اليمن​ية والسفارة ​الصين​ية في اليمن، اتفاقيّة منحة قيمتها 100 مليون يوان (14 مليون دولار أميركي)، لتنفيذ مشاريع تنمويّة ومساعدات إنسانيّة. وأعرب وزير التخطيط اليمني نجيب العوج، عن تقديره لـ"الدعم الصيني المستمرّ لبلاده، منذ سنوات طويلة، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في القطاعات المحتلفة". وشدّد على "أهميّة استكمال توقيع اتفاقيّة الشراكة ضمن مشروع طريق الحرير، بخاصّة أنّ مذكّرة التفاهم قد وقّعت في نيسان من هذا العام، ممّا سيكون لها من دور كبير في تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص".

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