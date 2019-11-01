أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليّين، على خلفيّة تهم فساد وهدر بالمال العام"، لافتةً إلى "صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليّين ووزيرين سابقين".
وأوضحت في بيان، أنّ "الدائرة في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأوّل من أوامر الاستقدام والقبض، أفصحت أيضًا عن صدور أوامر استقدام بحقّ 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليّين والسابقين"، مبيّنةً أنّه "تمّ صدور أمر استقدام بحقّ محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليّين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة النزاهة العراقية: صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين بتهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.