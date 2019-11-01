هيئة النزاهة العراقية: صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة ​العراق​ية، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليّين، على خلفيّة تهم فساد وهدر بالمال العام"، لافتةً إلى "صدور أوامر استقدام بحقِّ وزير وخمسة نواب حاليّين ووزيرين سابقين".

وأوضحت في بيان، أنّ "الدائرة في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأوّل من أوامر الاستقدام والقبض، أفصحت أيضًا عن صدور أوامر استقدام بحقّ 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليّين والسابقين"، مبيّنةً أنّه "تمّ صدور أمر استقدام بحقّ محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليّين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد".