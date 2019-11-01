ميركل التقت مودي في نيودلهي وحضرت عرضا عسكريا رغم التلوث الشديد بالهواء

التقى رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في ​نيودلهي​، حيث حضرت عرضًا عسكريًّا، رغم التلوّث الشديد في الهواء والتحذيرات الصحيّة الّتي صدرت لسكان المدينة الّتي تعدّ 20 مليون نسمة بارتداء أقنعة واقية من التلوّث.

وكانت قد وصلت ميركل مساء أمس الخميس لعقد محادثات تتعلّق بالتطور الرقمي والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى التنمية والاستدامة.

وفي وقت سابق، صنّفت وكالة مراقبة تابعة للحكومة الهندية، الهواء في العاصمة -الّذي يضمّ خليطًا من الانبعاثات الصناعيّة وتلك الناجمة عن المركبات والدخان الزراعي- على أنّه "شديد التلوّث".