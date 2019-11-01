مقتل جندي تركي وإصابة 6 آخرين بانفجار شمال سوريا

قتل جندي تركي وأصيب 6 آخرون، جراء ​انفجار​ لغم أرضي زرعته الوحدات الكردية المسلحة، في مناطق عمليات "نبع ​السلام​" شمال سوريا.

يذكر انه في 9 تشرين الاول الجاري، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش الوطني​ السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمال سوريا، لطرد مقاتلي "​قوات سوريا الديمقراطية​" و"​تنظيم داعش​"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم.

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