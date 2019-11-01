مقتل 19 مزارعًا في تحطم شاحنة في الفليبين

أعلنت الشرطة ​الفليبين​ية مقتل 19 مزارعا في منطقة جبلية بشمال الفليبين عندما سقطت شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في واد عميق, وكان اضلحايا عائدون إلى منازلهم بعد أن تسلمت دعما حكوميا من تلك الحبوب في ساعة متأخرة الخميس في بلدة كونير، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة.

وقد يكون الحادث وقع بسبب تعطل المحرك أو المكابح فيما كانت الشاحنة تشق طريقها صعودا، ثم تدهورت إلى الخلف لتسقط في واد بعمق 20 مترا.

وقال المسؤول المحلي في الشرطة مانويل كانيباس لوكالة فرانس برس إن "الشاحنة سقطت على جزئها الخلفي ثم سُحق الركاب"، مشيرا الى أن 20 شخصا آخرين كانوا على متن الشاحنة اصيبوا بجروح لكنها لا تمثل خطرا على حياتهم، مشيرا الى أن وزن الحبوب قد يكون فاقم خطورة الحادث وتسبب بمقتل عدد من الضحايا سحقا.