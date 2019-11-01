مسؤول صيني: لن نتسامح مع أي تحد لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" الخاص بهونغ كونغ

لفت رئيس لجنة القانون الأساسي‭‭‭ ‬‬‬باللجنة الدائمة في البرلمان ​الصين​ي شين تشون ياو، إلى أنّ "​هونغ كونغ​ احتلّت جانبًا مهمًّا من المناقشات الّتي دارت في اجتماع "​الحزب الشيوعي​ الصيني"، مؤكّدًا أنّ "الصين لن تتسامح مع أيّ شيء يمثّل تحديًا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" الّذي يحكم هونغ كونغ".

وكان قد ركّز "الحزب الشيوعي" عقب الاجتماع، على أنّ "الصين ستضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، وستحمي الأمن القومي في مواجهة الاضطرابات الّتي تشهدها المدينة".

وكانت قد عادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997، بعد أن كانت مستعمرة بريطانية وفقا لصيغة "دولة واحدة ونظامان" الّتي تضمن حريات ليست ممنوحة في البر الرئيسي.

ويتظاهر منذ حزيران المحتجون في شوارع المدينة، ردًّا على ما يتصوّرونه تدخّلًا صينيًّا في الحريات الّتي تعهّدت بها بكين.‭‭‭‬