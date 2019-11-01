طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد ومتلرافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ويبقى احتمال تسلقط أمطار محلية خفيفة خلال الفترة الصباحية.

الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما يتساقط أمطار محلية شمال شرقي البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.