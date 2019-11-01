طقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا خريفيا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد ومتلرافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ويبقى احتمال تسلقط أمطار محلية خفيفة خلال الفترة الصباحية.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما يتساقط أمطار محلية شمال شرقي البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
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