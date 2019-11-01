هيئة ادارة السير: غرامات مخفضة للمواطنين الذي تراكمت عليهم رسوم السير

أعلنت ​هيئة ادارة السير​ والآليات والمركبات ان المواطنين الذين تراكمت عليهم غرامات رسوم السير السنوية نتيجة اقفال الطرق سيدفعون 15 بالمئة فقط من غرامة الـ10 بالمئة المترتبة عن تأخير شهر وذلك عملا بأحكام المادة 34 من قانون الموازنة رقم 143 المنشور في الجريدة الرسمية.

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